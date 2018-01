Souza Cruz: TJ do RS nega indenização a familiares de fumante A 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul modificou ontem a decisão de primeira instância que determinava à Souza Cruz o pagamento de indenização a familiares de ex-fumante que morreu vítima de câncer de pulmão. O processo começou em 2001 em Cachoeirinha (RS) e os familiares da vítima pediam indenização por danos morais e materiais. A Souza Cruz recorreu da decisão inicial que acolhia parcialmente os pedidos dos autores do processo e conseguiu modificar a sentença argumentando, entre outros pontos, que a produção de cigarros é lícita, o ato de fumar é de livre arbítrio, o cigarro não tem defeitos e os malefícios associados ao hábito são amplamente conhecidos. Conforme levantamento da companhia, foram movidas 471 ações no País contra a Souza Cruz, com 268 decisões favoráveis a ela e 11 contrárias, que estão em fase de recurso.