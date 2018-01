SP terá a primeira loja da Oakley no Brasil Fãs da marca Oakley já podem comemorar. Depois de ter lojas próprias nos Estados Unidos, Canadá, México, África do Sul, Inglaterra e em outros cinco países, chegou a vez do Brasil completar a lista. Fundada em 1975, a grife inaugura na próxima sexta-feira sua primeira loja própria no País, em São Paulo, no Shopping Morumbi, zona sul. Apesar de não revelar valores de investimento nem de receita, o crescimento é respeitável. "Crescemos 40% ao ano desde a criação da subsidiária brasileira da marca, em 2002", afirma Salvador Parisi, presidente da Oakley Brasil e que irá controlar as operações da loja. Para se ter uma idéia da performance brasileira, em 2005, na avaliação anual de desempenho que a Oakley promove entre todas as operações mundiais da marca, a filial no Brasil arrematou o prêmio de melhor subsidiária. Além disso, foi agraciada com o melhor desempenho em cinco categorias, de sete avaliadas - óculos solares e de receituário, relógios, confecção e calçados. Só perdeu em acessórios e produtos eletrônicos, mas que também são encontradas aqui. Esta consagração confirmou que o mercado brasileiro teria condições de abrigar uma loja própria. "Foi um reconhecimento mundial e importantíssimo", conta Parisi. Não para menos conquistou a oportunidade da criação. Mas, segundo o presidente, este novo passo não tem pretensão de expansão comercial. "A abertura da loja tem caráter de conceituação da marca, e não de expansão. Não temos um plano definido para outros pontos, isso é um projeto que tem que ser feito passo a passo". A subsidiária veio para o País em 2002 com capital integral da matriz, na Califórnia, concentrando as vendas apenas por meio de lojas multimarcas. "Assim pudemos fazer a nossa própria produção têxtil e calçadista", declara o presidente. Anteriormente, os produtos da Oakley eram vendidos por distribuidoras com forte concentração em óculos. Sua primeira loja no País terá 200 metros quadrados e vem ressaltar a amplitude da marca. Os valores dos produtos, que atraem esportistas, principalmente jovens, chegam a até R$ 2 mil.