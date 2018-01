Star One, da Embratel, vence leilão para exploração de satélite A Star One venceu hoje o leilão promovido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e obteve licença para exploração de satélite brasileiro. A empresa pagou R$ 3 milhões pela licença, vencendo a outra concorrente, a Loral, que ofereceu R$ 1,756 milhão. O preço mínimo era de R$ 1,571 milhão. A Star One, pertencente à Embratel, já havia vencido a primeira licitação realizada pela agência em novembro, pelo valor de R$ 6,1 milhões. Nesse primeiro processo, houve a participação também da Hispamar, que não quis entrar no leilão de hoje. A Anatel deverá licitar uma terceira licença ainda neste primeiro semestre. O satélite brasileiro pode ser usado para transporte de sinais de telecomunicações, como internet banda larga, e de televisão.