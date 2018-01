Star One é confirmada vencedora de licitação de satélites A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou hoje no "Diário Oficial da União" a confirmação de que a Star One foi a vencedora da primeira etapa de licitação para exploração de serviços de satélites, realizada no dia 24 do mês passado. Na ocasião, a empresa ofereceu R$ 6,1 milhões pela licença, valor quase quatro vezes superior ao preço mínimo fixado pela Anatel, de R$ 1,57 milhão. A Agência realizará ainda a licitação de duas outras licenças. Os satélites que estão sendo licitados transportarão sinais de telecomunicações, como de televisão, internet banda larga e telefonia.