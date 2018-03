Starbucks deve inaugurar em março sua terceira loja no Brasil A Starbucks Brasil anunciou hoje a assinatura do contrato de locação para instalação de sua terceira loja na capital paulista. A unidade irá funcionar no Shopping Pátio Higienópolis, no Bairro Higienópolis, na região central de São Paulo, com inauguração prevista para março, conforme informações da assessoria de imprensa da empresa. A nova loja terá área total de 152 metros quadrados, 55 lugares e 25 funcionários. A diretora geral da Starbucks do Brasil, Maria Luisa Rodenbeck, destaca que a positiva receptividade dos paulistanos às duas primeiras lojas no País, localizadas no MorumbiShopping, foi determinante para que a rede prosseguisse com os seus planos de expansão. A matriz Starbucks Coffee Company, nos Estados Unidos, anunciou na semana passada que o preço médio pago por libra (medida de peso equivalente a 453 g) de café a todos os seus fornecedores aumentou de US$ 1,28, em 2005, para US$ 1,42 no ano passado. A Starbucks também anunciou que o volume de grãos comprados pela empresa dobrou em relação ao ano anterior. De acordo com dados da empresa, 77 milhões de libras (35 milhões de quilos) foram comprados em 2005, enquanto o ano de 2006 fechou com a negociação de 155 milhões de libras (70 milhões de quilos).