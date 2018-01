Starbucks inaugura 1ª loja no país, no MorumbiShopping A partir de hoje, o paulistano poderá tomar o típico café americano, servido em caneca, em muita quantidade e mais fraco que o tradicional expresso. A Starbucks, maior rede americana de cafés, abre sua primeira loja no Brasil. Localizada no piso superior da ala nova do MorumbiShopping, será a única da rede no País por pouquíssimo tempo. Na segunda-feira, a segunda unidade será inaugurada no mesmo centro comercial, mas dentro da Saraiva megastore. Com 12 mil lojas espalhadas por 37 países, a rede conquistou fãs brasileiros mesmo antes de abrir suas portas aqui. "Adoro o café de baldão da Starbucks", diz Marina Person, VJ da MTV, que coleciona as canecas térmicas da loja. "Além de não ser tão forte como o expresso, ele dura mais tempo na xícara e prolonga a parada na cafeteria." Na loja brasileira, o café americano será servido em três tamanhos diferentes. O tall (R$ 3,80) vem em copo de 300 ml, o grande (R$ 4,50), 400 ml, e o venti (R$ 5,50), 500 ml. "Meio litro de café é um exagero para os padrões brasileiros", diz Marina. "Não dá para tomar tanto café. Eu escolho sempre o pequeno, que já é grande." Mas ninguém precisa tomar a bebida pura. A loja tem três tipos de leite (integral, desnatado e de soja). Ainda podem ser acrescentadas essências de caramelo, amêndoa, avelã, canela, coco e framboesa. Outra atração bem americana são os muffins. Leves como suflês, alguns têm sabores exóticos como papoula (R$ 6,50) e blueberry (R$ 5). Para se adequar ao gosto brasileiro, o cardápio sofreu uma espécie de tropicalização. Entre as opções, haverá pão de queijo. 'Estamos pesquisando o mercado brasileiro há cinco anos", diz Buck Hendrix, presidente do braço latino-americano da empresa. A marca ganhou fama principalmente pela variedade de cafés. Nos Estados Unidos, onde reina o café aguado, servido na caneca, a Starbucks destaca-se com a venda de expressos. Oferece 37 blends (combinação de grãos diferentes especialmente elaborados pelos baristas da casa), além de cafés de origem variada, como Colômbia, Quênia e Sumatra. A loja brasileira começa mais enxuta. "Na hora de pedir o expresso, o cliente poderá escolher entre seis blends", diz Elias Barreto, de 37 anos, gerente de uma das unidades da rede em New Jersey (EUA), que veio ao País treinar a nova equipe. "Mas começamos com apenas dois." Tradicional selo da marca, o Espresso Roast é uma mistura exclusiva selecionada com grãos da América Latina e Guatemala. A combinação resulta num café encorpado, com sabor adocicado e toque caramelado. Já o Starbucks Brasil Blend é feito com grãos nacionais, especialmente para o mercado interno. "Eu prefiro o Macchiato, expresso pingado com um pouco de espuma de leite", diz Claudia Matarazzo, escritora especializada em etiqueta social. O ambiente é outro diferencial da Starbucks. Segundo o presidente da rede, Howard Schultz, as lojas foram idealizadas para ser "um terceiro lugar, entre a casa e o escritório". A loja fica num canto tranqüilo do shopping, bom para sentar e relaxar. Com 180 metros quadrados, abriga 60 pessoas e oferece rede wireless de acesso à internet.