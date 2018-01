STF decide se Código do Consumidor vale para bancos O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou ontem o julgamento de uma ação que definirá se o Código de Defesa do Consumidor pode ser usado por clientes contra bancos. O julgamento foi iniciado em 2002. Na ocasião, Néri da Silveira votou favoravelmente aos consumidores. Carlos Velloso concordou, mas fez uma ressalva: cabe ao BC regulamentar juros. Ontem, o presidente do STF, Nelson Jobim, votou e disse que o CDC vale para bancos, mas não pode ser aplicado a relações financeiras.