STJ julga indenização bilionária da Varig na próxima semana Uma indenização bilionária para a Varig, que ultrapassa R$ 3 bilhões, está na pauta de julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) do próximo dia 11. Agora está em questão o recurso pelo qual o Ministério Público Federal e a União lutam para impedir pagamento de indenização bilionária à Viação Aérea Rio-grandense (Varig) pelo congelamento das tarifas durante o governo de José Sarney. O recurso será julgado pela Primeira Seção do STJ. O julgamento foi interrompido pelo ministro Herman Benjamim, que pediu vista do processo após o relator, ministro Castro Meira, negar provimento aos agravos regimentais interpostos pela União e pelo Ministério Público Federal. Se esse posicionamento for mantido, valerá a decisão que garante indenização à empresa aérea. Caso contrário, a Seção irá apreciar outro recurso - embargos de divergência - para decidir a questão. Aguardam para votar os ministros Denise Arruda, Humberto Martins, José Delgado, Eliana Calmon, Luiz Fux, João Otávio de Noronha, Teori Zavascki além de Herman Benjamin.