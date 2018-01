Stock Car vai em busca do status da Fórmula 1 Os negócios em torno das corridas de Stock Car no Brasil devem quadruplicar de tamanho nos próximos dez anos, atingindo um faturamento superior a R$ 1 bilhão. O cenário positivo é traçado pelo publicitário Nizan Guanaes, presidente do grupo YPY. Em março, ele e o empresário Fernando Altério, presidente do grupo de entretenimento CIE Brasil, se associaram a Carlos Alberto Col, da Vicar Promoções Esportivas, que detém os direitos de organização e realização do campeonato de Stock Car desde 1999. A previsão de Nizan vem apoiada em algumas ações que estão sendo colocadas em prática. Uma das principais é o aumento do número de transmissões das corridas pela TV Globo - das seis atuais para oito, já em 2007. No total, o campeonato tem doze corridas. As corridas também vão ganhar recursos tecnológicos sofisticados, como câmeras embarcadas nos carros, uma prática habitual na Fórmula 1. Uma série de ações de marketing mais agressivas também está em montagem na agência Africa, que faz parte do grupo YPY. Vão desde a reformulação e introdução de interatividade no site da Stock Car, passando por eventos repleto de famosos nos dias das corridas, até detalhes como o lançamento de um álbum de figurinhas. O evento também ganha a partir de 2007 o patrocínio da Nextel, que já tem seu nome ligado à tradicional categoria americana Nascar desde 2004. Com isso, o campeonato terá, a partir do ano que vem, o nome de Copa Nextel Stock Car. Para aumentar a disputa, mais uma montadora entra nas pistas em 2007. A francesa Peugeot colocará o 307 Sedan para correr ao lado do Bora, da VW, Lancer, da Mitsubishi, e Astra, da GM. Negocia-se também a inclusão de dois autódromos ainda em construção na competição a partir de 2008, aumentando para 14 o número de corridas. Um dos autódromos está em Cabreúva (SP), e tem entre os investidores a família Ermírio de Moraes. O outro, cujas obras devem terminar no primeiro semestre de 2007, fica em Nova Santa Rita (RS), e tem entre os investidores membros da família Gerdau. Embora os três sócios na empreitada não revelem o desembolso que fazem no momento, acreditam que terão retorno em três anos. Falam em aumento de 50% de patrocínio já em 2007. Os sócios espelham-se no sucesso das corridas nos EUA, onde a categoria Nascar, que existe há 50 anos, movimenta cerca de US$ 13 bilhões. A última corrida do campeonato deste ano será disputada no dia 10 de dezembro, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com média de 35 mil pagantes e 13 pontos de audiência nas transmissões da TV, a Stock Car espera dobrar esses números nos próximos dois anos. Patrocinadores como o Hospital São Luiz, que monta um centro para resgatar acidentados na pista e estabilizar suas condições antes de levá-los ao hospital, já estudam ampliar sua participação. "Para a imagem do hospital foi de fundamental importância exibir a expertise de nossas equipes nessas situações", diz o presidente do São Luiz, André Staffa. Col diz que neste último ano tem sido sondado com freqüência por vários interessados. Uma grande montadora, ainda fora do páreo, demonstra interesse de entrar na disputa. Investidores do México, Guatemala e Costa Rica também querem receber corridas em seus países - o campeonato já tem uma etapa em Buenos Aires. Nizan não tem dúvida de que o sucesso bate à porta: "A Stock Car é a Gisele Bündchen com 15 anos. Vai estourar."