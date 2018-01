Submarino dispara 21% na Bovespa; Americanas vira e cai As ações da empresa de comércio eletrônico Submarino demoraram para abrir negócios hoje na Bolsa de Valores de São Paulo, e estiveram em leilão por vários momentos. Quando as transações começaram, a alta atingiu a máxima de 24,76%, com a ação cotada em R$ 65,50. Às 12h35, o ganho era de 21,7%, a R$ 63,90. O volume financeiro com as ações é o maior da Bolsa, de R$ 81 milhões até este horário. Para gestores, o forte ganho de Submarino faz sentido, já que a empresa será a que mais ganhará com a fusão anunciada hoje com a Americanas.com. Numa avaliação preliminar, os especialistas citam a distribuição de dividendos aos acionistas da Submarino, de R$ 500 milhões, além do fato de a empresa passar a fazer parte de uma nova realidade, muito maior, pois a Americanas.com movimenta dois terços do total de vendas e lucros da nova companhia. A fusão, em si, é considerada positiva para as duas empresas. "Imagine a Vivo se unindo à TIM. É uma eliminação de um grande concorrente", disse um gestor. Mas os especialistas reclamam da ausência de detalhes na futura configuração acionária do negócio. Há dúvidas sobre como ficará a composição entre os acionistas da Lojas Americanas, controlada pelos empresários Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lehmann e Marcel Telles, sócios do antigo Banco Garantia. Segundo um profissional, ambos possuem uma grande fatia das ações PN da companhia, que recentemente receberam o direito de tag along. Há diversas especulações sobre o desenho da operação no mercado, já que as empresas ainda não o forneceram, mas uma delas é de que os empresários usariam a fusão como um começo para saírem da Lojas Americanas. As ações da Lojas Americanas ensaiaram uma alta forte na abertura, a mais de 6%. Entretanto, a força diminuía e as ações PN viraram, passando a cair 3,2% às 12h38. Segundo analistas, os papéis estão devolvendo fortes altas de toda a semana. Nos últimos sete dias, Lojas Americanas PN subiu quase 8%, ante alta de 1,5% do Ibovespa. O volume financeiro é de R$ 28 milhões. Às 12h39, o índice Bovespa operava em alta de 0,68%, a 42.199 pontos. O volume financeiro total era de R$ 675 milhões.