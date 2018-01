Submarino e Americanas.com confirmam fusão Os sites de comércio eletrônico Americanas.com e Submarino confirmam que celebraram hoje acordo de fusão entre as empresas. A nova companhia, fruto da operação, será chamada de B2W - Companhia Global de Varejo, e terá registro de empresa aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com listagem no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. O negócio ainda precisa ser aprovado pelos acionistas de Submarino, mas já passou pelo crivo da Lojas Americanas, controladora integral de Americanas.com. Lojas Americanas passará a deter ações representativas de 53,25% do capital social total e votante de B2W, e os acionistas de Submarino passarão a deter, em sua totalidade, ações representativas de 46,75% do capital social total da nova empresa. É intenção da administração de ambas as sociedades que a fusão seja aprovada até o final deste ano. Previamente à aprovação da fusão, os administradores de Submarino submeterão proposta de redução de capital e distribuição de dividendos para os acionistas, em valor de até R$ 500 milhões. Além disso, a Lojas Americanas fará um aumento de capital em Americanas.com em valor de, no mínimo, R$ 175 milhões.