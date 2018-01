Submarino: nome B2W favorecerá atuação internacional A nova empresa que deverá ser criada com a chamada fusão entre Submarino e Americanas.com, a B2W, deverá permitir a atuação das duas empresas e também do Shoptime em mercados externos. De acordo com o presidente do Submarino, Flávio Jansen, o maior número de pessoas voltadas para a estruturação de uma operação desse tipo é um dos fatores favoráveis para a entrada em novos mercados. Segundo ele, a atuação em outros países poderá ser feita por meio de cada uma das três marcas. Não deverá ser definida apenas uma delas para a operação. "As três empresas ainda têm poucas vendas para fora. É possível que valha à pena operar em países diferentes com marcas diferentes", afirma. De acordo com Jansen, as marcas das operações deverão ser mantidas separadamente. As equipes, em áreas como marketing, comercial e tecnologia, também permanecerão separadas. "É necessário viver cada uma delas. Tem um pouco do lado emocional também", diz. A escolha do nome B2W deveu-se, segundo o presidente, a uma referência a negócios mundiais. O B2 é uma abreviação internacional para negócios realizados na internet e o W do nome refere-se à palavra inglesa world.