Submarino prepara lançamento de cartão de crédito O Submarino anunciou ontem uma joint venture com a européia Cetelem para oferecer financiamento a seus clientes. No terceiro trimestre deste ano, a empresa planeja lançar um cartão de crédito. Segundo Flávio Jansen, presidente do Submarino, a meta é ter 1 milhão de cartões em 5 anos. No mesmo período, devem ser investidos R$ 100 milhões na nova empresa, que oferecerá outros produtos, como crédito direto ao consumidor.