Submarino retifica que haverá direito de recesso aos acionistas O presidente do Submarino, Flávio Jansen, informou que os acionistas da corporação terão direito de recesso, ao contrário da informação divulgada pela própria companhia em fato relevante de hoje. Antes, a empresa tinha informado que avaliava que a fusão proposta com a Americanas.com não daria direito ao reembolso do valor das ações. Após a suspensão da negociação das ações da empresa pela Bovespa, na abertura do pregão, o Submarino divulgou um fato relevante dúbio, de dois parágrafos, sobre o direito de recesso. Nas primeiras linhas, a companhia citava a Lei das SAs para justificar a ausência do direito. No segundo parágrafo, citava instrução da CVM e informava que, no âmbito da assembléia que deverá aprovar a fusão, poderia oferecer o recesso. A companhia não informou qual será a base de cálculo para o pagamento pelos papéis. Na avaliação do mercado, a retirada deverá ser calculada pelo valor patrimonial. De acordo com analistas, porém, o direito não deverá ser exercido.