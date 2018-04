Subsídio é reação à Embraer, diz Bombardier A Bombardier aponta que a decisão do governo do Canadá de abrir um novo projeto de subsídios para pesquisa e desenvolvimento de jatos é em parte uma resposta à forma pela qual a Embraer está sendo financiada para concorrer no mercado internacional de jatos. A empresa ainda confirmou que, caso decida ir adiante com seu projeto de fabricar uma nova linha de aviões, tem garantido do governo canadense e britânico outro pacote de subsídios de US$ 700 milhões - além dos US$ 779 milhões anunciados anteontem. O governo brasileiro terá um encontro no final de abril com representantes do Canadá, Estados Unidos e Europa para negociar um acordo que regulamentaria como cada país poderia apoiar seu setor aeronáutico. O programa de US$ 779 milhões ao setor aéreo foi anunciado pelo governo canadense na segunda-feira. Em declarações ao jornal O Estado de S. Paulo, o porta-voz da Bombardier, Marc Duchesne, evitou dar detalhes de como a empresa pretende usar os recursos, mas deixou claro que a competitividade da Embraer é motivo de conversas entre a direção da companhia e o governo canadense. "É por isso (competitividade da Embraer) que o governo decidiu ajudar o setor canadense a ter melhores condições de competir", disse Duchesne. Pelo projeto canadense, os recursos seriam dados para financiar pesquisa e desenvolvimento. As autoridades em Ottawa não escondem que esperam, assim, incrementar a competitividade do setor aeronáutico do país. Duchesne preferiu não dar pistas de como a empresa pretende usar os recursos. "Ainda é cedo para dizer." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.