Sudameris Arrendamento Mercantil aumenta capital em R$ 1,2 bi O Sudameris Arrendamento Mercantil S/A elevou seu capital em mais de quatro vezes - de R$ 359.283.645,56 para R$ 1.559.283.645,56. O aviso de aprovação do processo de aumento do capital - em R$ 1,2 bilhão - pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf), do Banco Central, foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União.