Sul-coreana anuncia aumento dos preços de laminados A siderúrgica sul-coreana Posco informou que planeja elevar os preços de alguns de seus produtos de aço inoxidável em meados de fevereiro em conseqüência dos custos mais elevados de matérias-primas. "O preço do níquel subiu para US$ 15.200 por tonelada em janeiro, na comparação ao preço de US$ 12.100 por tonelada em novembro", segundo representante da companhia, cujo nome não foi divulgado. Os preços das séries 300 de produtos laminados a quente subirão cerca de 10%, enquanto o preço das séries 300 de laminado a frio sofrerão um reajuste de 8,7%. As séries 300 de aços laminados respondem por cerca de 70% da produção total de aço inoxidável da Posco. Em 2004, a empresa sul-coreana produziu 1,94 milhão de toneladas de produtos inoxidáveis. A empresa ainda não divulgou seu volume produzido em 2005. Para fazer frente ao enfraquecimento global dos preços do aço inoxidável, a Posco cortou seus preços em duas ocasiões em 2005, ao mesmo tempo em que reduziu a produção em 80 mil toneladas.