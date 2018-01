Sul Financeira prevê abrir 130 lojas em 2007 A Sul Financeira prevê abrir 130 lojas até o final de 2007, ampliando a rede atual de 50 pontos-de-venda, com foco na expansão em São Paulo, onde tem 12 unidades. O diretor da financeira, José Carlos Alves, disse hoje que a carteira de crédito deve subir, no mesmo período, de R$ 120 milhões para R$ 200 milhões. Os empréstimos estão divididos atualmente em 50% no crédito consignado e o restante em operações de varejo, mas a tendência é de queda na primeira modalidade. Conforme o executivo, além da grande oferta do produto, há esgotamento da capacidade de crédito dos tomadores, que contratam financiamentos longos e só irão voltar ao mercado ao final do pagamento. Apesar da concorrência acirrada no setor, Alves avaliou que a oportunidade de crescimento está na diversificação de produtos. A empresa atende a cerca de 1,2 mil lojistas no País, com oferta de crédito para financiar a compra de bens, principalmente veículos e eletrodomésticos. O presidente da Sul Financeira, Alfredo Kaefer, comanda também o grupo Diplomata, sediado em Cascavel (PR), que possui produção integrada de aves e industrialização de carne. Já a financeira tem sede em Porto Alegre. Além disso, a Diplomata atua no varejo por meio da rede de supermercados SuperDip, com 13 lojas e duas centrais de distribuição. A varejista conta com cartão de crédito de bandeira própria e financiamento da Sul Financeira, que expandiu o serviço para outras duas redes de supermercados. Na área agrícola, a financeira pretende fornecer crédito a fornecedores da Diplomata a partir de janeiro de 2007. A companhia opera crédito direto ao consumidor em segmentos variados, de cirurgias plásticas a pacotes turísticos, incluindo produtos ortopédicos e de fisioterapia. No crédito consignado, atua mediante convênio com 12 Estados, as Forças Armadas e o INSS.