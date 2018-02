SulAmérica lança mais um fundo multimercado Quem pode investir R$ 25 mil em um mesmo produto ganhou esta semana mais uma opção: o banco SulAmérica lançou outro fundo multimercado. Esse tipo de fundo aplica em diversos ativos, como ações, renda fixa e câmbio, e buscam rentabilidade no longo prazo. O novo produto, chamado SulAmérica Long and Short FI Multimercado, procura dar retorno ao investidor a partir da diferença de preços na compra e venda de um mesmo ativo. Essa estratégia, chamada de "arbitragem", garante, quando bem feita, que o fundo apresente rentabilidade mesmo que o cenário não esteja bom. Para fazer parte deste fundo, o investidor precisa aplicar no mínimo R$ 25 mil. Além disso, é cobrada taxa de administração de 2% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o lucro que exceder a rentabilidade dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI). Dos R$ 8,9 bilhões que a empresa têm sob gestão, 25% estão em fundos multimercados.