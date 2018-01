Sumitomo Metal e Vallourec estudam joint venture no Brasil A japonesa Sumitomo Metal Industries e a francesa Vallourec assinaram acordo para avaliar a formação de uma joint venture no Brasil para a produzir tubos de aço sem costura. A iniciativa visa atender a crescente demanda da indústria de petróleo e gás natural. O plano, anunciado hoje, deve expandir a relação de mais de 30 anos entre as duas companhias, além de posicioná-las no crescente mercado de tubos de aço sem costura de alta qualidade na América do Norte, Oriente Médio e África. Pelos termos da proposta, a dupla vai investir um total de 200 bilhões de ienes (US$ 1,695 bilhão) na parceria. A unidade, que deve entrar em operação em 2010, deve incluir um alto-forno e instalações para produzir aço bruto e tubos sem costura. A joint venture brasileira vai produzir 600 mil toneladas de tubos sem costura por ano. A fábrica também será capaz de produzir 1 milhão de toneladas de aço bruto por ano, com a joint venture utilizando 700 mil toneladas desse total para a produção de tubos sem costura. A Vallourec, por sua vez, deve comprar as 300 mil toneladas remanescentes. O plano e detalhes de como será a divisão entre as companhias dentro do projeto ainda depende do resultado das negociações, mas a expectativa é de que a Vallourec terá participação majoritária na joint venture, revelou a Sumitomo Metal em comunicado. As informações são da Dow Jones.