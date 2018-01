Super Casas Bahia acirra disputa no comércio Grandes redes de varejo na disputa pelo bolso do consumidor começam a entrar a partir de agora, faltando pouco mais de um mês para o Natal, numa guerra de marketing e promoções. A Super Casas Bahia, um mega centro de compras da rede montado no centro de convenções Anhembi, na zona norte de São Paulo, abre hoje sua quarta edição com a expectativa de reverter um desempenho de vendas negativo. Para atrair um público estimado em dois milhões de pessoas, a Casas Bahia investiu R$ 15 milhões no evento, que terá shows da Disney, como no ano passado, e até casamentos coletivos. De janeiro a outubro, a rede está com uma queda acumulada de 5% no faturamento em relação a igual período de 2005, comparadas as mesmas lojas. Se forem incluídas as lojas inauguradas este ano, a perda é de 1% ante o ano anterior. A previsão do diretor-executivo da rede, Michael Klein, é de faturar R$ 80 milhões nos 43 dias de funcionamento da loja natalina, que terá 150 expositores. O resultado, se confirmado, ficará abaixo do ano passado. Na edição da Super Casas Bahia de 2005, Klein vendeu R$ 100 milhões, cerca de R$ 30 milhões mais que o previsto. ?Estamos sendo mais realistas. O PIB não avançou este ano dentro do esperado e só tivemos crescimento nas novas lojas?, diz. A expectativa é que o faturamento da empresa cresça 10% em dezembro na comparação com o mesmo mês de 2005, quando alcançou R$ 1,2 bilhão em vendas. A Casas Bahia fechou 2006 com 50 novas lojas, 30 abaixo do previsto no início do ano. No total, a rede conta com 550 pontos-de-venda. Sem o espaço do Anhembi, mas disposto a brigar pelo mesmo público, o Carrefour abre amanhã uma tenda de mil metros quadrados em Osasco (Grande SP) para a venda de eletroeletrônicos, com foco em produtos de alta tecnologia. A expectativa é de vender R$ 6 milhões em uma semana. ?É cinco vezes mais que a média de um dia de vendas de eletros numa loja?, diz o diretor do Carrefour, Vanderlei Marafon. A tenda será itinerante e reforçará outra promoção da rede na mesma área, com planos especiais de crediário. O Wal-Mart promove, até o início de dezembro, mais de 300 itens de eletroeletrônicos em feirões que podem ser ambientados dentro das lojas ou na área externa. ?Os eventos serão simultâneos em toda a rede e devem elevar as vendas entre 30% e 35%?, diz o vice-presidente do Wal-Mart, Fernando Menezes.O Magazine Luiza investe no sorteio de prêmios vinculados à compras para o Natal. O Pão de Açúcar aproveita o aniversário da rede Extra para uma ação de marketing também ligada à distribuição de prêmios. O movimento de vendas à vista e no crediário no varejo na primeira quinzena do mês, segundo a Associação Comercial de São Paulo, registra crescimento, mas abaixo do esperado.