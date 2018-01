Superávit da indústria do cobre atinge US$ 117 mi até outubro A indústria brasileira de condutores elétricos em cobre e alumínio e produtos semimanufaturados em cobre exportou US$ 715 milhões até outubro deste ano, segundo levantamento do departamento de economia do Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo (Sindicel), em conjunto com a Associação Brasileira do Cobre (ABC). O levantamento aponta que o crescimento foi de 60%, se comparado com o mesmo período do ano passado, quando atingiu US$ 436 milhões. Até outubro foram US$ 598,01 milhões em importação, o que resulta num superávit na balança comercial do setor de US$ 117,25 milhões. O índice revela incremento de quase 100%, em comparação com o mesmo período de 2005, quando registrou superávit de US$ 59 milhões. O destaque fica por conta do Vergalhos de Cobre que apresentou o maior superávit com US$ 63,81 milhões, que corresponde a 54,42% do superávit total do setor. Os produtos fios e cabos ao mesmo tempo em que apresentaram o maior volume de exportação (US$ 316,51 milhões) foi também quem registrou o maior volume de importação - US$ 290,99 milhões. Semimanufaturados teve US$ 109,71 milhões em exportações e US$ 81,79 milhões em importação. "Esse crescimento na exportação se deve a maior demanda mundial por cabos para a extração e refino de petróleo, e para uso em linhas de transmissão de energia elétrica e ao crescimento das encomendas de semimanufaturados pelas indústrias de transformação", afirma o presidente do Sindicel, Sérgio Aredes. "A tendência é exportar cada vez mais, porém, o preço atual do cobre continua demandando dos produtores um capital de giro adicional, não disponível em muitas empresas", acrescenta.