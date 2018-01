Superjumbo A380 aterrissa na capital chinesa O superjumbo A380 da Airbus chegou a Pequim, capital da China, cumprindo o roteiro final de testes de vôo na Ásia para obter a certificação até dezembro. O avião de 555 lugares aterrissou nesta manhã no principal aeroporto de Pequim e deve seguir para Xangai na sexta-feira. A Airbus recebeu encomendas de 166 unidades do superjumbo, incluindo cinco da China Southern Airlines. A Singapore Airlines deve ser a primeira a operar o avião, depois de receber a primeira unidade em outubro de 2007 - um ano depois do originalmente previsto. A empresa alertou recentemente que as entregas subseqüentes devem registrar atrasos maiores, em média de dois anos. A Airbus e sua controladora, a European Aeronautic Defence & Space Co. (EADS), atribuem os atrasos aos problemas com a instalação elétrica do modelo, que devem resultar em menos 4,8 bilhões de euros (US$ 6,2 bilhões) nos lucros da empresa nos próximos quatro anos. As informações são da Dow Jones.