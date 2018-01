Suposto homem-bomba é retirado da Bovespa O suposto homem-bomba que estava no prédio da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), foi retirado por volta das 17h20 pela polícia civil. Ele entrou na viatura policial do Grupo Especial de Resgate (GER), que já deixou a rua XV de novembro, no centro de São Paulo. A Bovespa não vai se manifestar oficialmente sobre o assunto. O after market de hoje foi suspenso.