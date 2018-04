Suspensão de oferta da Perdigão é reduzida para 10 dias A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informou esta tarde, em nota à imprensa, que o colegiado da autarquia decidiu reduzir a suspensão da análise da oferta pública de ações da Perdigão de 15 para 10 dias, atendendo a recurso colocado hoje pela empresa. Dessa forma, a interrupção se encerrará no próximo dia 26. A CVM informou ainda que a Perdigão deve divulgar amanhã aviso sobre a decisão, além do novo cronograma da oferta e da opção de desistência dos investidores. A suspensão da oferta ontem foi motivada por declarações à imprensa por parte da Fator, uma das corretoras que participa da venda das ações, sobre perspectivas de valorização dos papéis da companhia. O período de reservas para investidores de varejo terminou ontem. A Perdigão pretende vender 32 milhões de ações ordinárias em uma colocação primária no Brasil e no exterior, sob a forma de ADS (títulos de empresas estrangeiras negociados nos EUA).