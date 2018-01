Sussumu Honda assumirá presidência da Abras em 2007 A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) será presidida, a partir de janeiro do próximo ano, por Sussumu Honda, que foi presidente da entidade regional de São Paulo (Apas) até meados deste ano. João Carlos de Oliveira deixará o cargo e passará a presidir o Conselho Consultivo da associação. Oliveira completará, neste mês, dois mandatos consecutivos de dois anos à frente da Abras. A composição total da nova diretoria foi anunciada em reunião realizada ontem à noite entre integrantes da associação, em São Paulo. O novo presidente, com mandato para o biênio 2007-2008, propõe a criação de diretorias regionais da Abras para fortalecer a representação da entidade e a maior possibilidade da realização de trabalhos conjuntos com as associações do setor de cada Estado.