Sustentada pelo cenário exterior, Bolsa sobe 2%

A Bovespa fechou em alta consistente nesta quarta-feira, beneficiada pelo apetite ao risco nos mercados acionários globais e pela alta das commodities no exterior. No fim do dia, a Bolsa subiu de 2,01%, aos 53.876,44 pontos. O volume de negócios totalizou R$ 7,620 bilhões, segundo dados preliminares. No mês de junho, o Ibovespa acumula alta de 2,12% e no ano, de +7,74%.

Uma onda de vendas de bônus da Alemanha, que provocou queda dos preços, levando os juros para as máximas no ano, ajudou a alavancar os rendimentos dos Treasuries e as bolsas da Europa e dos EUA no início do dia. O apetite por risco nos mercados acionários também recebeu impulso da alta dos preços dos petróleo e do minério de ferro, que beneficiou ações do setor de energia e de mineração. Esse conjunto de fatores teve impacto direto na Bovespa, que operou com valorização superior a 2% por quase toda a sessão, após amargar perdas acumuladas de quase 3% desde quarta-feira passada.

"Com os mercados animados lá fora, houve uma entrada grande de recursos para o Brasil. Isso está refletido na forte alta de papéis mais líquidos, com os de bancos e da Vale. Eles estavam puxando muito forte a Bolsa", avaliou o economista Hersz Ferman, da Elite Corretora.

No noticiário corporativo brasileiro, as ações da Petrobras fecharam em alta, com as ON em +0,71% e as PN em +0,62%, após terem registrado volatilidade durante a tarde em meio ao receio de que o plano de negócios demore mais que o esperado pelo mercado para ser divulgado.

Entre os bancos, Banco do Brasil ON, +3,06%, Bradesco ON, +2,41%, Bradesco PN, +3,48%, Itaú Unibanco, +2,93%, e Santander Unit, +3,22%.

As ações da Vale terminaram entre os maiores ganhos da sessão, junto com os papéis da Bradespar, um dos maiores acionista da companhia. Vale ON, +6,16%, Vale PNA, +4,77%, e Bradespar PN, +6,12%. O preço do minério de ferro subiu 1,9% no mercado à vista chinês, para US$ 65,1 a tonelada.

Um dos destaques negativos da sessão foram as ações PN da Gerdau, que recuaram 2,44%, afetadas pela decisão do Credit Suisse de reduzir o preço-alvo do papel da companhia de R$ 12 para R$ 10, com manutenção da recomendação neutra. Ainda no setor, Gerdau Metalúrgica -2,22%, Usiminas -0,62% e CSN -1,15%.