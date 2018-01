Suzano é a preferida do setor petroquímico em 2007, avalia Ágora Optar por investir em ações da Suzano Petroquímica em 2007 pode ser uma boa escolha, de acordo com relatório sobre as perspectivas para o setor petroquímico no próximo ano, divulgado pela Ágora Corretora. Dentre os papéis de Braskem, Copesul e Suzano Petroquímica, a escolha da corretora pelas ações desta última se justifica pela expectativa de recuperação mais forte da geração de caixa da Suzano Pet e redução da dívida líquida/Ebitda (ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ao longo do período. Para a ação da companhia, a Ágora estabeleceu preço-alvo de R$ 5,60/PN, ante R$ 46,00/ON de Copesul e R$ 21,80/PNA de Braskem em dezembro do próximo ano. O analista Ágora Luiz Otávio Broad informa ainda que estão mantidas as recomendações de compra para os papéis das três companhias "em função do cenário de recuperação esperado para 2007". Para o próximo ano, a expectativa da corretora é a de recuperação dos resultados operacionais de Braskem e Suzano Petroquímica, em decorrência da melhoria dos spreads (diferença) entre os preços das resinas e o da nafta no mercado internacional. A projeção para o spread entre polipropileno e nafta, tanto em 2006 quanto em 2007, é de US$ 680/tonelada. "Essa melhora tornou possível um realinhamento dos preços das resinas no mercado interno ao longo do segundo semestre de 2006", lembra Broad. Segundo ele, pelo fato de não produzir resinas, a Copesul, central de matérias-primas do Pólo de Triunfo (RS), apresenta menor volatilidade em seu fluxo de caixa. E ainda destaca-se pelo elevado pagamento de proventos, "destinando praticamente todo o lucro líquido trimestral na forma de dividendos e juros sobre o capital a seus acionistas", ressalta Broad. Para 2007, a expectativa de retorno pelos dividendos é de 10%. Em relação aos riscos do negócio, o especialista destaca que os preços das principais matérias-primas da indústria petroquímica estão fortemente relacionados à cotação do barril do petróleo, de forma que "uma forte alta" pode comprometer a "recuperação esperada para o setor em 2007". A Ágora trabalha com preço médio do barril (WTI) de US$ 66 neste ano, US$ 57 em 2007 e US$ 52 no ano seguinte.