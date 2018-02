Suzano Papel e Celulose inaugura unidade de negócios nos EUA A Suzano Papel e Celulose inaugurou nesta semana a Suzano América, unidade de negócios da companhia em Fort Lauderdale, Flórida (EUA). Segundo a empresa, o objetivo é "fortalecer presença na América do Norte e preparar a comercialização dos produtos originados da compra de parte das operações da Ripasa e da entrada em atividade da segunda linha de celulose da unidade de Mucuri, no extremo sul da Bahia, que acontece em 2007". O mercado norte-americano, no qual a Suzano está presente há 20 anos, respondeu por cerca de 5,8% das vendas externas (em volume) de celulose da companhia no segundo trimestre e 14,5% dos embarques de papel. Conforme a empresa, os benefícios gerados pela implantação da unidade são "expressivos", dentre os quais maior proximidade do cliente e otimização dos custos de venda com ganho de escala decorrente da operação comercial própria.