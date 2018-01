Suzano Papel inaugura centro de manutenção em parceria com Movicarga A Suzano Papel e Celulose vai inaugurar ainda neste mês, na fábrica de Suzano (SP), "um dos mais avançados centros técnicos de manutenção especializados em serviços de logística interna do País". A implantação do novo centro se deu em parceria com a Movicarga, prestadora de serviços logísticos da companhia em suas três unidades industriais, em São Paulo e na Bahia. Conforme a Suzano, a empresa de logística investiu R$ 500 mil no projeto e é responsável pela movimentação de todas as suas matérias-primas, produtos semi-acabados e acabados. O centro conta com área de 370 metros quadrados e oferece infra-estrutura para reparos em empilhadeiras e atendimento 24 horas. De acordo com o diretor de Logística e Suprimentos da Suzano, João Mário Lourenço, a implantação do projeto reflete "o aprimoramento contínuo do trabalho de logística interna da Suzano, em busca de máxima produtividade?.