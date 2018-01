Tailândia exclui recurso para ações de medidas punitivas A Tailândia vai excluir os recursos direcionados para o mercado acionário e os investimentos estrangeiros diretos da exigência imposta aos bancos para que recolham 30% do dinheiro estrangeiro que ingressar no país. A nova medida foi anunciada pelo Ministro das Finanças, Pridiyathorn Devakula, após o anúncio, ontem, de medidas para desestimular a entrada de recursos no país ter provocado uma queda de 14,8% do índice Thai Set, referencial do mercado tailandês. O tombo gerou calafrios na Ásia, despertando preocupações quanto a uma nova edição da crise financeira asiática, que começou em 1997 na Tailândia. As exceções para o mercado acionário e o investimento direto são uma tentativa de amenizar o efeito das ações anunciadas ontem para conter a entrada de dinheiro estrangeiro que tem patrocinado a forte apreciação do baht. A moeda tailandesa atingiu a maior cotação ante o dólar em nove anos. Segundo as novas medidas, a necessidade de recolhimento de 30% ainda segue vigorando para os investimentos em títulos da dívida tailandesa, que têm sido o principal canal para a apreciação do baht. O baht, contudo, praticamente não reagiu ao novo anúncio. Instantes após o anúncio, o dólar era negociado a 35,92 bahts, de 35,20 bahts mais cedo. As informações são da Dow Jones.