TAM amplia rotas de vôos domésticos e internacionais O departamento de Relações com Investidores da TAM informa que a empresa terá novos vôos domésticos em 10 de julho e internacionais a partir do dia 17. As novas freqüências nacionais serão do Aeroporto de Guarulhos (SP) para Maceió, Manaus, Porto Velho, Brasília, Goiânia e Boa Vista. No mercado internacional, a TAM, por meio da subsidiária TAM Mercosul, terá duas novas freqüências diárias do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para Assunção (Paraguai) e Buenos Aires (Argentina).