TAM anuncia 11 novos vôos nos finais de semana A TAM anunciou hoje que vai iniciar no dia 21 a operação de 11 novos vôos nos finais de semana. As novas freqüências atenderão à crescente demanda de passageiros que circulam aos sábados e domingos nos aeroportos de Congonhas (São Paulo), Confins (MG), Curitiba, Galeão (RJ), Porto Alegre e São José do Rio Preto (interior de SP). O vôo JJ 3003 decolará todo sábado de Congonhas às 7h55, pousando em Curitiba às 8h50. O retorno, no JJ 3004, terá decolagem de Curitiba às 9h15, com pouso em Congonhas às 10h08. Ainda aos sábados, o vôo JJ 3238 partirá de Congonhas às 10h20, chegando a Confins às 11h30. O retorno, no JJ 3239, sairá de Confins às 11h55, com chegada em Congonhas às 13h10. Outra nova ligação é o JJ 3272, que partirá aos sábados de Congonhas às 14h30 e chegará a São José do Rio Preto às 15h35. O retorno será no JJ 3273, decolando de São José do Rio Preto às 16h e pousando em Congonhas às 17h05. Já aos domingos, uma das novidades é o JJ 3213, com partida de Confins às 9h15 e chegada a Congonhas às 10h35. Já na ligação com a capital do Rio Grande do Sul, o JJ 3045 partirá de Congonhas às 16h50 e chegará a Porto Alegre às 18h20. O retorno será no JJ 3044, decolando de Porto Alegre às 18h50 e pousando em Congonhas às 20h25. Ainda aos domingos, o JJ 3250 partirá de Congonhas às 10 horas, com escala em Confins, e chegará ao Galeão às 12h40. O retorno será no JJ 3251, decolando do Galeão às 13h20, com escala em Confins, e pousando em Congonhas às 16h15.