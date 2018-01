TAM anuncia compra de mais 37 Airbus para substituir Fokker A TAM acaba de informar que assinou um memorando de entendimento para aquisição de mais 37 aeronaves Airbus. Serão 15 Airbus A319, 16 A320 e seis A330, para entregas até 2010. Esses novos aviões somam-se a outros 29 Airbus A320 de um contrato firme anterior assinado no ano passado, para entregas no mesmo período, e que contempla ainda 20 opções de aeronaves dos mesmos modelos. Eles serão usados para substituir os 22 Fokker 100 da frota atual. A empresa acabou preferindo a Airbus, sua parceira histórica, em relação à Embraer, que ofereceu o jato 195. Além disso, a TAM confirmou que revisou para cima seu plano de frota de 2006, passando de 90 para 96 aeronaves. A TAM salienta, em nota, que o "forte crescimento do mercado doméstico" fez com que a companhia optasse por contratar aviões com maior número de assentos (144 no caso do A319 e 174, no A320) para substituir a atual frota de Fokker 100. A companhia aérea chegou a avaliar o Airbus 318, que tem 118 assentos, mas acabou optando por aparelhos maiores. "A decisão está alinhada com nossa proposta de ser companhia de baixos custos operacionais, com serviço diferenciado e preços competitivos. O aumento da densidade de tráfego justifica operarmos com aviões maiores, o que também resultará em menor custo (por) assento (por ) quilômetro (CASK)", afirma o presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, em nota da empresa. A TAM é a maior operadora de Airbus da América Latina, atualmente com 64 aeronaves desse fabricante (41 do modelo A320, 13 do A319 e 10 do A330).