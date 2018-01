TAM aumenta oferta de vôos para Salvador no Carnaval A TAM aumentará o número de vôos para Salvador durante o feriado de Carnaval, entre os dias 16 e 21 de janeiro, para atender à forte demanda. Nesse período, a companhia vai operar 470 etapas de vôos regulares e fretados chegando e saindo da capital baiana para as principais capitais do País, o que representa um acréscimo de cerca de 10% em relação à oferta normal. A TAM mantém a liderança no mercado baiano. No ano de 2005, a empresa embarcou 625.385 passageiros em Salvador, correspondente a 41,9% do total de pessoas que passaram pelo aeroporto da cidade. Em 2006, esse número cresceu para 874.875 passageiros, o que representa um aumento de 40% em relação ao ano anterior e elevando a participação da companhia para 44,2% no número total de passageiros transportados no ano na capital baiana.