TAM começará a voar direto do Rio para Paris em janeiro A TAM informou hoje que vai iniciar sua terceira freqüência diária para Paris (França) a partir de 12 de janeiro de 2007. Este vôo partirá do Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, em horário noturno, e seguirá diretamente para o Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Este terceiro vôo para capital francesa foi obtido pela empresa a partir do aumento de freqüências dentro do acordo bilateral, autorizado em outubro pelos governos brasileiro e francês. Em nota, a companhia detalha que o vôo JJ 8086 decolará do Galeão às 23h55 e chegará ao Aeroporto Charles de Gaulle às 13h50 do dia seguinte. O percurso inverso será realizado no vôo JJ 8087 (início em 13 de janeiro de 2007), com saída de Paris às 21h30 e chegada ao Rio de Janeiro às 6h05 do dia seguinte. Esta freqüência será operada com os modelos Airbus A330-200. Atualmente, a TAM oferece dois vôos diários para Paris partindo do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Uma vez por semana, uma dessas freqüências é operada com escala em Recife (PE). Na Europa, a companhia também oferece um vôo diário para Londres (Inglaterra), partindo de Guarulhos (SP) e pousando no aeroporto de Heathrow, principal porta de entrada ao Reino Unido. A empresa adianta que outros destinos internacionais operados pela TAM terão suas freqüências ampliadas nos próximos meses. A partir de 15 de dezembro, a companhia inicia o segundo vôo diário para Nova York (EUA). Esta será a quinta freqüência diária operada pela TAM nos Estados Unidos. Além de Nova York, a companhia oferece outros três vôos diários para Miami. Em janeiro de 2007, a TAM vai iniciar seu segundo vôo diário para Santiago, no Chile. Atualmente, as operações da TAM na América do Sul abrangem vôos diretos para Santiago (7 freqüências semanais) e Buenos Aires (49 semanais). Com a TAM Mercosur, chega a outros cinco destinos: Assunção e Ciudad del Este (Paraguai), Montevidéu (Uruguai), Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba (Bolívia). A companhia oferece ainda um vôo diário para Lima, no Peru, compartilhado com a Taca.