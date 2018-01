TAM compra 37 aviões da Airbus, com opção de mais 12 A TAM assinou acordo para compra de 37 aviões da Airbus, com opções para adquirir mais 12 unidades, de acordo com a fabricante européia de aviões. A encomenda inclui doze aeronaves A319, dezesseis A320, três A321 e seis A330. Com a aquisição, a frota de Airbus da TAM passa a um total de 115 aviões. A companhia aérea tem expandido sua frota gradualmente nos últimos anos, acompanhando o forte crescimento na demanda por viagens aéreas na América Latina, observou a Airbus em comunicado. Uma outra encomenda já anunciada é de uma unidade do A350. Os pedidos da TAM servem de impulso para a Airbus, que tem enfrentado problemas nos últimos meses com a depreciação do dólar, competição acirrada da Boeing e longos adiamentos nas entregas do superjumbo A380. No final do mês passado, a TAM assinou contrato com a Boeing para compra de quatro 777-300ER, com mais quatro opções de aquisição do modelo. As informações são da Dow Jones.