TAM compra aviões da Boeing para ocupar espaço da Varig Rompendo uma parceria de quase uma década com a fabricante européia Airbus, a TAM anunciou ontem uma encomenda firme de quatro jatos da americana Boeing - parceira da concorrente Gol. O contrato, no valor de US$ 1 bilhão a preço de catálogo, marca uma nova era na disputa entre as fabricantes de aviões, que até então tinham uma espécie de "reserva de mercado" no Brasil, com TAM e Gol optando por operar com frotas padronizadas. A mudança na estratégia de frota da TAM se explica pela necessidade de ocupar o espaço deixado pela Varig no mercado internacional. Segundo fontes do setor, a empresa estava com dificuldades para encontrar aviões e vinha sendo pressionada pelo governo a pôr em operação, o mais rápido possível, novos vôos para Londres e Paris. Na disputa entre Airbus e Boeing, a segunda apresentou a solução que resolvia mais rapidamente o problema. O contrato com a Boeing prevê a compra de 4 aviões 777-300, de mais de 300 lugares, além de mais 4 opções de compra. Os aviões serão entregues ao ritmo de um por mês, a partir de julho de 2008. Até lá, a TAM voará nas suas rotas internacionais com três MD-11 - que pertencem à divisão de leasing da Boeing e estavam alugados para a Varig. Eles devem ser incorporados à frota no início de 2007. "A Boeing nos ofereceu uma solução completa", disse o presidente da TAM, Marco Antonio Bologna. Os MD-11 são aviões ultrapassados, de três turbinas, que consomem muito combustível. Eles serão devolvidos quando os 777 forem entregues e já têm destino: vão para a Rússia, onde serão transformados em cargueiros. O aluguel dos MD-11, a um preço quase simbólico, segundo uma fonte próxima à negociação, foi a forma encontrada pela Boeing para segurar a TAM como cliente até que consiga entregar os novos aviões. Segundo analistas ouvidos pela reportagem, apenas um aluguel bastante reduzido pode justificar a incorporação à frota de um avião com custos operacionais tão altos. "E, mesmo assim, a empresa terá de compensar os custos com tarifas salgadas", diz um analista. Para Bologna, o fim da padronização da frota não implicará em aumento de custos operacionais. "Manteremos a padronização nos aviões de menor porte", explica. O acordo é um duro golpe para a Airbus. E pode não parar por aí. Em novembro, a TAM decidirá se mantém ou não seu pedido à Airbus de aviões A350. O modelo sofreu grandes modificações desde que a TAM fez sua encomenda, há três anos, e sua confirmação dependerá das novas condições financeiras. "Se o preço mudar, vamos rediscutir, o que significa considerar o modelo 787 da Boeing". Airbus e TAM tinham uma relação muito próxima, que se estreitou em 2003, quando a fabricante renegociou as dívidas da companhia aérea, então em dificuldades financeiras. Apesar de perder o status de cliente preferencial, a TAM continua sendo um cliente importante para a Airbus. Possui hoje 71 Airbus em sua frota, além de uma encomenda de mais 31 aviões. Fontes do setor dizem que, a partir de agora, a Airbus buscará outros clientes no Brasil, como a Varig e a OceanAir.