TAM confirma "fretamento" de dois Boeing 707 da FAB A assessoria de imprensa da TAM confirmou que a empresa irá "fretar" dois Boeing 707 da Força Aérea Brasileira (FAB), conhecidos como "sucatões". A empresa colocará os jatos para operar oito rotas, onde estão ocorrendo os maiores problemas de atrasos nos vôos. Essas rotas devem ligar os aeroportos de Brasília, Rio de Janeiro (Santos Dumont e Galeão) e São Paulo (Congonhas e Guarulhos). Segundo informações divulgadas mais cedo pela Aeronáutica, o próprio presidente Lula teria determinado à FAB que disponibilizasse "todos os meios aéreos de transportes (...) para atuar de forma complementar às capacidades das empresas aéreas no atendimento da elevada demanda do período". As despesas decorrentes seriam pagas pelas companhias aéreas.