TAM dará desconto de até 80% em passagens nos feriados A TAM informou que vai oferecer tarifas promocionais, com descontos de até 80%, para as viagens domésticas realizadas nos feriados da Semana da Pátria (7 a 9 de setembro), Dia das Crianças (12 a 14 de outubro), Dia de Finados (2 a 4 de novembro) e Proclamação da República (15 a 18 de novembro). A iniciativa é baseada no conceito de tarifa planejada, que vem sendo praticado pela TAM desde o início de 2005. A empresa procura estimular a compra de passagens aéreas com reservas de ida ou volta em feriados ou datas comemorativas, para aproveitar a ociosidade dos aviões durante essas datas em horários de menor procura. Para participar da promoção, o passageiro precisa adquirir a passagem na classe tarifária determinada e reservar obrigatoriamente a ida ou a volta dentro do período especificado pela campanha. O bilhete precisa ser emitido imediatamente após a reserva e não conta pontos no Programa Fidelidade. A permanência mínima no destino é de dois dias.