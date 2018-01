TAM deixará ao menos 4 aviões de reserva durante o Carnaval A TAM anunciou hoje algumas medidas para evitar que ocorram no Carnaval os transtornos registrados na véspera do Natal. A companhia aérea deixará pelo menos quatro aviões de reserva nos principais aeroportos do País, para atender a eventuais problemas de atraso ou pane das demais aeronaves em operação. No Natal, seis jatos da companhia apresentaram problemas simultaneamente, e o aeroporto de Congonhas fechou por algumas horas devido ao mau tempo, fatos que provocaram uma série de atrasos nos vôos. A companhia aérea também manterá equipes de tripulantes de reservas - pilotos, co-pilotos e comissários, totalizando 120 profissionais. Além disso todo o efetivo em terra - equipes de check-in, cargas, lojas - estará de plantão durante o Carnaval. A TAM criou um site de informações (www.taminforma.com.br), onde a companhia manterá dados atualizados permanentemente sobre todos os seus vôos e destinos domésticos e internacionais, inclusive com detalhes sobre a situação dos principais aeroportos do País. A empresa colocará 12 vôos de reforço entre os dias 18 e 25 de fevereiro entre os aeroportos de Congonhas (SP) e Salvador, Congonhas (SP) e Florianópolis e Brasília e Salvador.