TAM é ação que mais cai, após suspender venda de bilhetes O caos nos aeroportos continua a se agravar, diferentemente das declarações dadas pelas autoridades de que a situação seria normalizada durante os feriados de final de ano. No início da tarde, a TAM divulgou que suspendeu a venda de passagens para todos os vôos de hoje. Em seguida, o papel virou e alcançou a mínima de 3,82%. Por volta das 13h20, os papéis perdiam 2% e lideravam as baixas do Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista. Mais cedo, chegaram até a máxima de + 1,22%. A ação preferencial da GOL recua 0,70%. A TAM suspendeu a venda de bilhetes para reacomodar os passageiros que ainda aguardam pelo embarque. A medida vale para todo o País. A média diária de vôos da TAM é de 670. Pela manhã, o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, afirmou em entrevista à Rádio Guaíba, de Porto Alegre (RS), que o órgão enviou funcionários para monitorar o sistema de reservas da TAM em São Paulo e, após conversa com a diretoria da empresa, ficou acertado que a TAM não poderia vender passagens para os vôos em que há passageiros aguardando embarque, até que os problemas estejam solucionados.