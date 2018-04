TAM e TAP fecham parceria para compartilhamento de vôos A TAM e a companhia portuguesa TAP firmaram hoje memorando de entendimentos para uma aliança envolvendo várias áreas, com o objetivo de aproveitar as sinergias entre as duas empresas. A partir de julho, as companhias implementarão o compartilhamento de vôos (code share), além da interligação dos programas "Fidelidade TAM" e "Victoria", da TAP. Para a TAM, o acordo permitirá a comercialização de vôos da TAP entre o Brasil e Portugal. Esta última, por sua vez, poderá vender os destinos domésticos e na América do Sul da TAM para seus clientes. As empresas pretendem estender a cooperação para outras rotas internacionais operadas por ambas, o que ainda depende de autorização dos países envolvidos.