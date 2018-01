TAM e Varig travam batalha tarifária este fim de semana As companhias aéreas voltam a travar uma batalha tarifária para atrair passageiros neste final de semana. TAM e Varig reduziram o preço das passagens em até 90% durante promoção relâmpago, que vai das 6 horas de amanhã até a meia-noite de domingo. A OceanAir também reduz os preços para passagens compradas de hoje até 30 de abril. Segundo especialistas, a onda promocional já era prevista, devido ao aumento do número de aeronaves com as recentes aquisições anunciadas pelas empresas. Na Varig a promoção "Todo Mundo Vai Voar" será válida para viagens até 30 de junho deste ano, podendo ser somente de ida ou ida e volta. A remarcação para vôos após 30 de junho não será permitida. A promoção também não prevê acúmulo de milhas no programa Smiles. Entre as tarifas em promoção, estão os trechos ligando São Paulo a Salvador (R$ 156); a Curitiba (R$ 70); a Florianópolis (R$ 87); e a Manaus (R$ 228,00). Já na TAM, que havia realizado promoção relâmpago no primeiro final de semana do mês, a campanha "Mega Promo", também vale para viagens realizadas até 30 de junho, mas exige permanência mínima de dois dias no destino. Ao contrário da Varig, as passagens da "Mega Promo" contam pontos no programa fidelidade da empresa, porém, num porcentual reduzido. Na promoção da OceanAir, os passageiros pagam R$ 1 por um dos trechos na compra de uma passagem de ida e volta. A promoção é válida para bilhetes emitidos até o último dia da promoção (30 de abril), mas o embarque pode ser feito até 31 de maio. Entre os trechos oferecidos com desconto estão os que ligam São Paulo ao Rio, cujo preço era de R$ 172 a ida e agora passou a R$ 140 pela ida e R$ 1 pela volta.