TAM entra em cartaz no antigo Cine Morumbi A aposta no efeito multiplicador positivo do marketing em cinema ganha mais um adepto. A partir da próxima sexta-feira, a companhia aérea TAM dá lustro à sua imagem, arranhada pelos problemas nos aeroportos brasileiros, e transforma o antigo Cine Shopping Morumbi em Cine TAM. Com decoração inspirada no tema da aviação - apelando para um visual da década de 60 que remete ao tempo em que viajar tinha mais glamour, sem os atuais dramas de espera -, as salas do antigo complexo passaram por uma reforma e foram batizadas com os nomes de destinos internacionais da companhia: Nova York, Paris, Milão e Londres. Cativar as platéias de cinema está em alta. Grandes empresas estão investindo em peças publicitárias especiais para serem exibidas entre os trailers durante as sessões na telona. Os cinéfilos e freqüentadores de cinema são tidos como consumidores exigentes e de bom poder aquisitivo. Associar marcas a essa forma de entretenimento tem se mostrado vantajoso, tanto que investem no recurso de instituições financeiras às indústrias de consumo popular. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.