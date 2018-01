TAM espera normalizar vôos até amanhã A TAM informou, por meio da assessoria de imprensa, que espera que os embarques de seus passageiros esteja normalizado até amanhã. Conforme a companhia aérea, apesar da expectativa, a suspensão da venda de bilhetes pela Internet para vôos domésticos com partida entre hoje e domingo está mantida. A TAM informou ainda que a decisão de suspender a venda de passagens foi tomada pela empresa em conjunto com Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Anac, por sua vez, afirma em seu site que enviou hoje um grupo de funcionários especializados para os centros de reserva e de operações da TAM, uma vez que "não ocorreram as melhorias ontem previstas no atendimento aos passageiros - com a persistência dos atrasos - e após a clara identificação das causas dos problemas". Conforme a agência, ficou constatado que "o foco dos transtornos estava centrado no sistema de reservas e operações da TAM". "Neste sentido e de comum acordo com a empresa, a Anac determinou a suspensão das suas vendas de passagens aéreas até o efetivo embarque de todos os passageiros em cada vôo". A Anac acrescenta que adotará as mesmas providências com outras empresas aéreas, se forem constatados problemas similares durante o dia de hoje.