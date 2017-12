TAM fará captação para ampliar a frota de aviões A TAM usará a emissão de debêntures de até R$ 1 bilhão anunciada na terça-feira para expandir a frota. A companhia aérea pretende fechar este ano com 96 aeronaves e tem planos de chegar a uma frota de 127 em 2010. A empresa pediu à Comissão de Valores Mobiliários autorização para emitir até R$ 1 bilhão em debêntures num prazo de dois anos. A primeira emissão, no valor de R$ 500 milhões, terá prazo de vencimento de seis anos a partir do lançamento.