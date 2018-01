TAM fará reformulação de 54 bases para cortar custos A TAM informou hoje que iniciou um projeto de reformulação de 54 bases nacionais, com o objetivo de reduzir custos e gerar sinergias, por meio da incorporação das equipes de aeroporto, rampa (atendimento de pista na área de bagagens e carga), lojas e contatos comerciais. Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a empresa explica que, atualmente, estes serviços são prestados por empresas terceirizadas e os gastos reconhecidos no demonstrativo de resultados (inclusive de pessoal). "A incorporação dos cerca de 5 mil funcionários representará um custo não recorrente da ordem de R$ 50 milhões referentes a rescisão dos contratos de representação, custos estes que serão reconhecidos nos próximos trimestres", informa. A companhia afirma que se beneficiará com a redução da carga de impostos sobre faturamento de mão-de-obra de terceiros, a eliminação do pagamento de comissão adicional sobre vendas de passagens e cargas nessas localidades e a diminuição do custo de comercialização decorrente do aumento de vendas diretas. "Tomando por base o ano de 2006, tal beneficio seria da ordem de R$ 85 milhões, o qual terá incremento com o aumento das nossas operações, ressaltando que o mesmo será recorrente", afirma. A empresa informa que também tem outros objetivos com esse projeto de reformulação, entre eles a padronização das políticas de recursos humanos; a criação de uma única cultura corporativa; a unificação da política comercial, melhorando a eficiência da venda direta; e a melhor sinergia entre todas as equipes de atendimento, inclusive com ganho de produtividade e captura de economias de escala. A retenção dos funcionários tem como foco prioritário a manutenção da qualidade do nível de serviço, pois além da metodologia de remuneração e dos benefícios oferecidos pela TAM, os empregados contratados também integrarão o sistema de desenvolvimento profissional, com treinamentos periódicos nas respectivas áreas de atuação. "Esta reformulação vai proporcionar maior harmonia entre as atividades da empresa e ganhos nos níveis de governança corporativa já que todos os funcionários estarão sob uma única política de gestão de pessoas", diz em comunicado o presidente da TAM, Marco Antonio Bologna.