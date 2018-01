TAM faz oferta de ações na Bolsa de Nova York A TAM protocolou um pedido de oferta global de ações preferenciais junto aos reguladores do mercado dos Estados Unidos. A operação poderá movimentar até US$ 927,8 milhões. A empresa deve divulgar hoje no Brasil um comunicado sobre a questão. "Empresa e acionistas estão vendendo 35,6 milhões de ações preferenciais, inclusive na forma de American Depositary Shares (ADSs), em uma oferta global. Cada ADS representa uma ação preferencial", informou a TAM na documentação encaminhada na sexta-feira à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado acionário americano.