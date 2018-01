TAM fecha acordo com Boeing para prestar serviços de manutenção A TAM informou hoje que assinou contrato com a Boeing que permitirá à companhia aérea ter acesso a documentos, normas e manuais técnicos que orientam a manutenção de componentes e aeronaves da fabricante americana. Esse contrato terá a duração necessária para permitir à TAM conquistar as certificações junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que tornará o Centro Tecnológico de São Carlos um efetivo provedor de serviço da linha Boeing, ampliando a capacitação do complexo de manutenção. O Centro Tecnológico já é certificado pelas autoridades brasileira e européia, em todos os níveis, para a manutenção das famílias Airbus e Fokker 100. A partir desse primeiro acordo com a Boeing, a TAM pretende estender sua capacitação para ofertar serviços a outras companhias aéreas que operam com aviões da fabricante americana na América Latina. Atualmente, a maior provedora de serviços aeronáuticos da América do Sul é a Varig Engenharia e Manutenção (VEM). O Centro Tecnológico da TAM está instalado em área própria de 4,6 milhões de metros quadrados em São Carlos (SP). Além dos hangares para manutenção, o complexo abriga todas as oficinas com capacidade para revisão de mais de 2 mil componentes aeronáuticos - de pequenas telas de entretenimento a bordo a trens de pouso. No local também está instalado o primeiro centro computadorizado (ATEC serie 6) da América Latina para testes e reparos de componentes eletrônicos de nova geração para aviões da Airbus, e que em breve poderá também receber os computadores dos Boeing 737NG. Fonte do setor aéreo comenta que a TAM pode assumir leasings de Boeings 777 da Varig, utilizados em rotas internacionais, se houver a retomada dos jatos pelas empresas de leasing. A frota da TAM hoje é essencialmente composta por jatos da Airbus.